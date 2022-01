Eurovision 2022, i conduttori sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika

Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e (forse) Mika

Dopo la scelta della città ospitante, Torino, l’Eurovision 2022 avrà tre conduttori: loro sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Per il momento si tratta di un’indiscrezione ma l’ufficialità dovrebbe avvenire sul palco di “Sanremo 2022″; molto probabilmente nella serata del mercoledì, giorno in cui Laura Pausini sarà al Festival. Con la vittoria dei Maneskin lo scorso anno si è deciso per la città piemontese che accoglierà la kermesse canora il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico.

I tre sarebbero stati scelti per le loro capacità artistiche e la grande notorietà, ma anche per la perfetta padronanza della lingua inglese. Se per la Pausini e Cattelan l’accordo di massima ci sarebbe già, è ancora in via di definizione la partecipazione di Mika. Tiziano Ferro, invece, potrebbe arrivare come ospite.

La notizia arriva ad un giorno dal ‘taglio del nastro‘ dell’edizione 2022, previsto domani con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, alla presenza di alti funzionari Rai ed Ebu. “The sound of beauty” ovvero “Il suono della bellezza” è lo slogan dell’edizione italiana dell’evento, presentato nei giorni scorsi il logo dalla Rai.