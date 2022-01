Oroscopo di Paolo Fox oggi: Martedì 25 Gennaio 2022

Ariete In questo martedì sentite che ci sono veramente tante cose da fare. Questo cielo propone anche delle opportunità di lavoro e soluzioni che riguardano la vita privata. Tutto quello che ha a che fare con il lavoro e con un nuovo progetto deve essere portato avanti. Fatica, tanta, però con un po’ di buona volontà si può risolvere un problema.

Toro E’ un martedì particolare, forse un po’ assonnato per colpa della Luna in opposizione però sono giornate difficili perché è vero che la Luna è opposta ma abbiamo Marte, Venere, Mercurio e Giove favorevoli. Ogni tanto ci sarà uno sbandamento magari anche qualche distrazione ma la linea che state seguendo è giusta e presto potreste avere belle soddisfazioni.

Gemelli Questo inizio di settimana è importante per voi. Tutto sommato il cielo ha una bella vitalità e questa vitalità va “trasferita” nei rapporti che vi interessano di più. Non dimentichiamo che Marzo sarà un mese importante per l’amore: adesso non dovete mettervi in testa persone o situazioni che sono irraggiungibili perché quello che fate in questi mesi deve appagare i vostri sensi. Entro giovedì cercate di fare le cose che vi interessano.

Cancro Due giorni di recupero anche se sembra che dalla fine dell’anno scorso voi stiate vivendo una situazione un po’ ombrosa. Dovete accendere una luce, una speranza e probabilmente state anche sperando che qualcuno vi aiuti ad essere più ottimisti e guardare al futuro con maggiore tranquillità. Queste 48 ore invitano ad essere positivi nei confronti di tutti: emozioni forti ed intuizioni valide.

Leone Queste giornate di martedì e mercoledì sono piuttosto conflittuali. Soprattutto per quelli che hanno avuto un problema fisico, nelle prossime 48 ore cercaste di recuperarlo. E’ molto probabile che dal punto di vista emozionale, dal punto di vista relazionale, ci siano delle difficoltà. Specialmente quelli che hanno iniziato un lavoro da poco o hanno ricevuto un incarico importante sono contenti ma anche pieni di ansia. In amore serve prudenza.

Vergine Acquistate una capacità di logica eccezionale. Dal punto di vista legale e burocratico ci sarà qualcosa da rivedere soprattutto se dovete concludere un accordo. Aspettate tempi più lunghi del previsto e qualche piccola indecisione però tutto quello che fate per il vostro futuro, anche per quanto riguarda eventuali scelte su casa e lavoro, è importante. Non sottovalutate i nuovi incontri.

Bilancia In questo periodo c’è un po’ di fatica. E’ importante valutare con attenzione l’amore ma soprattutto i rapporti in famiglia, con i genitori, i figli perché proprio all’interno della famiglia potrebbe nascere qualche piccolo momento di disagio. Forse non è tanto la vostra insoddisfazione a pesare ma l’insoddisfazione delle persone che vi circondano che vi porta ad essere scontrosi.

Scorpione Una Luna particolare si trova nel vostro segno, purtroppo però nelle prossime ore va a toccare il Sole in un movimento non proprio piacevole. Quindi per 48 ore è probabile che voi abbiate voglia di puntualizzare. E’ possibile che fino a mercoledì voi possiate ritrovarvi nel bel mezzo di una discussione che poi magari tra sabato e domenica sarà risolta. Siete stanchi e dormite male.

Sagittario Tra giovedì e venerdì prossimi sarà importante cercare di risolvere un piccolo problema. In generale questa è una settimana a tutto tondo ovvero molto importante per credere in qualcosa di nuovo. Dal punto di vista finanziario l’astrologo consiglia un po’ di pazienza. Se state lavorando ad un progetto che per ora non sta dando grandi risultati ricordate che da Maggio tutto potrà cambiare in positivo.

Capricorno Siete pieni di idee e protagonisti di una settimana importante. Avere Marte, Venere e Mercurio nel segno non è solo indice di grande forza ma in più potrebbe regalarvi quella passione, quella volontà che è mancata da tempo. In amore e in generale nelle relazioni, dovreste cercare di mettere da parte quella diffidenza e cercare di ritrovare complicità anche con più persone soprattutto se in amore ci sono stati dei problemi.

Acquario Vorreste uscire fuori da certi giochi ma in questo momento vi trovate condizionati in uno stile di vita che forse non è più così importante o intrigante. Il Sole transita nel vostro segno è questo porta un discreto fascino, al punto che adesso molti di voi si ritroveranno ad essere al centro dell’attenzione. Le emozioni che provate in questo periodo sono utili anche per il futuro.