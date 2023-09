Fox, Rupert Murdoch lascia la presidenza

di Antonio Jr. Orrico

Un passaggio che rappresenta la fine di un’era. Rupert Murdoch, uno dei più influenti e temuti capi dei media del nostro tempo, si dimette dalla presidenza della Fox. Ieri mattina, infatti, Fox News e News Corp. hanno annunciato che l’ormai ex presidente di 92 anni si ritirerà da entrambi i consigli di amministrazione e diventerà presidente emerito delle due società. Il passaggio del testimone è già stato programmato. A sostituirlo, infatti, sarà il figlio maggiore, Lachlan Murdoch, che diventerà presidente di entrambe le società.

Rupert Murdoch aveva cominciato la sua carriera con un piccolo giornale australiano negli anni Cinquanta. Successivamente, ha costruito un impero globale con i maggiori quotidiani del Regno Unito e degli USA, reti televisive e un ramo editoriale. La sua notorietà, però, è legata principalmente proprio alla co-fondazione di Fox News, azienda di notizie divenuta, nel tempo, asse portante della politica repubblicana degli USA. Ad annunciare la notizia è stato il co-conduttore di America’s Newsroom, Bill Hemmer.

“Rupert Murdoch ha creato tutto questo e molto altro in America e nel mondo. Il lavoro della sua vita ha lasciato un’impronta indelebile sul panorama mediatico globale. I suoi contributi sono innumerevoli e straordinari e lo ringraziamo per averci permesso di farne parte.” ha dichiarato Hemmer, parlando alla TV.

“Le nostre aziende sono in buona salute, così come lo sono io. Le nostre opportunità superano di gran lunga le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti riguardo agli anni a venire. Io lo sono certamente, e ho intenzione di essere qui per parteciparvi. Ma la battaglia per la libertà di parola e, in ultima analisi, per la libertà di pensiero, non è mai stata così intensa.” ha dichiarato l’ormai ex presidente.