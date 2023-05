Fragole: fuori oggi il video della canzone di Achille Lauro

di Filomena Volpe

Oggi, 16 maggio 2023, esce il videoclip di Fragole, la nuova canzone di Achille Lauro e Rose Villain per Elektra Records/Warner Music Italy.

Il video

Nel video Achille Lauro è disteso su un prato. L’atmosfera è magica, bucolica e tranquilla e il cantante è circondato da ninfe, conigli, fiori, champagne e fragole. Rose Villain, invece, è in sella ad una bicicletta ed esprime tutta la sua sensualità innocente ed unica.

Le fragole rappresentano, un po’ come la famosa mela di Adamo ed Eva, la tentazione, il fascino del proibito, quel proibito che sembra scuotere i sensi e portarci in un mondo altro, ricco di meraviglia. La canzone rimanda, chiaramente, all’amore libero, vissuto in tutte le sue forme.

Le parole di Achille Lauro

“Fragole è un brano che parla di desiderio. È un classico proibito. È provocarsi a vicenda. Ho conosciuto Rose al Chelsea Hotel di NYC ed è nato tutto in modo molto spontaneo. Fragole musicalmente per me è anche un qualcosa di nuovo, come lo è stato Bam Bam Twist nel 2020. Con la musica mi sto divertendo, ma ho un percorso discografico molto chiaro in testa e tantissimi progetti già pronti”.

Le dichiarazioni di Rose Villain

“Galeotto fu il Chelsea Hotel a New York, il luogo dove sono passate tutte le rockstar e i poeti maledetti. Ci siamo incontrati per un Martini, poi diventati 4, con i nostri rispettivi producer, e abbiamo parlato di arte, musica e vita. Ci siamo trovati davvero bene, soprattutto personalmente, e quando Lauro mi ha proposto Fragole qualche giorno dopo ho proprio pensato che i fantasmi dei grandi musicisti del passato avessero sancito la nostra unione artistica”.

Fragole: i dettagli sul brano

Fragole, scritto da Lauro De Marinis, Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, è stato prodotto da Gow Tribe, Gregorio Calculli e Banf.

Fragole – il testo