Mare Fuori 4, riprese al via il 16 maggio

di Riccardo Manfredelli

Prenderanno il via il prossimo 16 maggio le riprese della quarta stagione di “Mare Fuori”, la serie coming of age ambientata dietro le sbarre del carcere minorile di Napoli scritta da Cristiana Farina con Michael Careddu e diretta da Ivan Silvestrini.

Il primo episodio dal titolo “In Nome dell’Amore”, dovrebbe aprire la strada al clamoroso ritorno di Ciro (Giacomo Giorgio): del ragazzo, dato per morto nel corso della prima stagione e poi apparso comunque negli episodi successivi di “Mare Fuori” grazie a diversi flashback, non è mai stato mostrato il funerale. Ciò avvalorerebbe l’ipotesi che possa essere ancora vivo (ma un tale scenario, che appannerebbe la verosimiglianza del racconto, divide fans e addetti ai lavori) e che sia stato lui ad attentare alla vita di Don Salvatore (Raiz) nelle ultime, concitate sequenze di “Mare Fuori 3”.

La sparatoria, tuttavia, non dovrebbe avere conseguenze irreparabili: Don Salvatore sarà ferito solo di striscio (così scriveva il sito DavideMaggio.it a metà febbraio scorso) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito) conserveranno anche nella quarta stagione il ruolo centrale che hanno avuto nel corso dell’ultimo ciclo di episodi, che ha fatto registrare visualizzazioni record su Rai Play.

Mare Fuori perde tre interpreti storici

Confermate, invece, le speculazioni della vigilia che volevano Mare Fuori 4 contrassegnata da tre grandi addii: per il settimanale Chi lasceranno definitivamente i loro rispettivi ruoli Carolina Crescentini (che per tre stagioni ha interpretato la direttrice dell’IPM), Valentina Romani (Naditza) e Nicolas Maupas, il cui Filippo continuerà tuttavia ad essere presente nella serie per mezzo delle lettere che, di tanto in tanto, farà recapitare al suo amico Carmine. Tra le new entry della stagione, Valentina Andreanò, nei panni della sorella di Sofia (Lucrezia Guidone).

Confermato in blocco il resto del cast. Torneranno Massimo (Carmine Recano) e Beppe (Vincenzo Ferrera) e, accanto a nuovi detenuti, alcuni dei volti giovani a cui la fortuna di “Mare Fuori” (in odore di remake anche all’estero) è maggiormente legata: Cardiotrap, Pino, Micciarella, Crazy J, Dobbermann, Cucciolo e Milos.

Un’intensa linea narrativa vedrà infine coinvolti Silvia (Clotilde Esposito) e Lino (Antonio De Matteo) che dovranno fare i conti con la nascita di un sentimento forte e inaspettato.