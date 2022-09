Francesca Michielin: il 9 settembre esce “Occhi grandi grandi”

“Occhi grandi grandi“, il nuovo singolo della cantante Francesca Michielin, è in arrivo venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy ed è già disponibile in presave e preadd. FRANCESCA è coautrice del brano insieme a Davide Petrella e a Stefano Tognini.

Caratteristiche della canzone

Una parte del brano recita così: “Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te”. Vi è l’espressione di una vita strozzata, una voglia impellente di lanciarsi in avventure inedite, rischiose e totalmente nuove. La paura, però, frena la cantante la quale, al cospetto dell’ignoto e dell’oblio, perde la voce.

Francesca Michielin e il podcast “MASCHIACCI – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?“

Occhi grandi grandi arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova stagione del podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice.

Bonsoir! – Michielin10 a teatro

Protagonista assoluto del ricco e prolifico periodo musicale sarà, sicuramente, il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro. Si tratta di dodici imperdibili date prodotte da Vivo Concerti. L’evento inizierà proprio il 25 febbraio, giorno del compleanno della giovanissima artista veneta.

Le date del tour di Francesca Michielin

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE @ Auditorium Concordia

Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE @ Teatro Puccini

Sabato 11 marzo 2023 FERMO @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA @ Teatro Sociale

Martedì 20 marzo 2023 MILANO @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 TORINO @ Teatro Colosseo

Venerdì 31 marzo 2023 LECCE @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 [email protected] Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA @ Teatro Ambasciatori

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.