Marco Mengoni: venerdì 7 ottobre esce “Materia (Pelle)”

Marco Mengoni sta per tornare con un nuovo prodotto musicale. Si tratta dell’album “Materia (Pelle)”, disponibile da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e in pre-order da domani.

Marco Mengoni: tre album per tre mondi sonori differenti

MATERIA (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra). L’obiettivo del cantante è quello di mettere in risalto le tre anime musicali che lo caratterizzano e che completano la sua persona in tutta la sua unicità.

MENGONI LIVE 2022

Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con MENGONI LIVE 2022. Prodotto e organizzato da Live Nation, questo evento sarà di fondamentale importanza per la carriera del talentuoso cantante.

LE DATE

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

(Grana Padano Arena & Theatre) // 3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

(Grana Padano Arena & Theatre) // 5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

(Mediolanum Forum) // 7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

(Mediolanum Forum) // 8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

(Mediolanum Forum) // 10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

(Mediolanum Forum) 12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

(Pala Alpitour) // 14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

(Unipol Arena) // 16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

(Vitrifrigo Arena) // 18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

(Nelson Mandela Forum) 21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

(Palazzo dello Sport) // 22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)

I biglietti

I biglietti per la quarta data di Milano, per il live di Firenze, per la seconda tappa di Roma e per la serata a Eboli di MENGONI LIVE 2022 sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it