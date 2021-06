A Monaco di Baviera Francia-Germania si sfidano nel match valido per il Gruppo F di Euro 2020. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Questa sera alle ore 21:00 scendono in campo due delle grandi favorite di Euro 2020. All‘Allianz Arena di Monaco si sfidano Francia-Germania, sfida valida per il Gruppo F che comprende anche Portogallo e Ungheria. In campo tanti campioni, da una parte e dall’altra. La Francia può contare su un attacco super formato da Benzema, Griezmann e Mbappè, mentre la Germania schiera giocatori del calibro di Kroos, Gundogan e Havertz.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e sarà trasmesso su Sky ed in chiaro su Rai1.

Le probabili formazioni

QUI FRANCIA- Lloris a difendere i pali, Varane e Kimpembe centrali difensivi, sulle fasce Pavard e Lucas Hernandez. A centrocampo spazio a Rabiot insieme a Pogba e Kantè, in avanti il tridente da sogno Benzema, Griezmann e Mbappè.

QUI GERMANIA- In porta Neuer, Ginter e Hummels al centro della difesa con Rudiger e Ginter a spingere sulle fasce. In mezzo al campo Kroos e Gundogan, sugli esterni Kimmich e l’atalantino Gosens. In avanti Muller e Gnabry a supporto di Havertz. Partirà dalla panchina Goretzka.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. All. Low.