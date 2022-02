Frasi Battesimo: ecco le citazioni più belle da usare

Le frasi per il battesimo sono spesso importanti per dedicare a un bambino il suo primo “passo”. Ecco quali sono le più belle

Di solito, è il primo momento davvero importante che ogni vita possiede. Soprattutto, è il primo sacramento che si riceve in modo ufficiale, ed è un momento solenne per tutti quanti. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del Battesimo, vero e proprio rito d’iniziazione alla vita. In occasione della cerimonia, solitamente, si invitano tutti, amici e parenti più stretti, per celebrare questo interessante e fondamentale balzo. Per l’occasione, spesso noi utilizziamo delle frasi ad hoc, create appositamente.

Quali sono, però, le frasi più belle da utilizzare per il Battesimo? Ci sono tante alternative per quel che riguarda le frasi per il Battesimo: ci sono citazioni religiose, prese dal Vangelo o ricavate dalle parole del Papa, e frasi scritte di nostro pugno che esprimano auguri sinceri. Le frasi non vanno confuse con gli auguri di nascita, perché sono due cose radicalmente diverse. Quindi c’è da fare molta attenzione in questo caso. Per quando il bambino sarà più grande avremo invece bisogno di frasi per la Prima Comunione e di frasi per la Cresima.

Ecco, però, nel frattempo, quali sono gli aforismi più originali e le frasi più in voga per il neonato. Nel caso, queste frasi si possono tranquillamente sfruttare anche per il primo compleanno. ZON.it ve ne proporrà una folta schiera, in modo da scegliere con tranquillità e piacere quali più vi garbano.

Frasi Battesimo per le bimbe

Che frasi dedicare a una bambina per il suo Battesimo? Qui abbiamo raccolto 10 frasi semplicissime per fare gli auguri di Battesimo a una bimba. Abbiamo pensato di toccare sia argomenti più spirituali che tematiche più generiche legate soprattutto all’affetto che si prova nei confronti della bambina che riceve il Battesimo.

Ecco, di seguito, l’elenco:

“Piccolina, questo è un giorno importante perché entri in una grande famiglia”;

“Tanti auguri per il tuo primo passo nella fede: è piccolo ma ti porterà lontano”;

“Sei una bambina speciale, che questo sia per te l’inizio di un lungo cammino”;

“Tanti auguri per il tuo Battesimo in questa giornata di gioia”;

“Che a questa giornata speciale ne seguano altre altrettanto importanti e belle”;

“Tanti auguri per il suo Battesimo a questa bambina che è piccola ma che ha una grande gioia nel cuore”;

“Cara, questo è l’inizio di un cammino importante in cui Gesù sarà la tua Stella Polare”;

“Sei una piccola bambina che oggi riceve un grande dono, tienilo sempre vivo dentro di te”;

“La nostra bambina oggi ha vissuto una giornata che illuminerà il resto della sua vita”;

“Una luce si è accesa nel tuo cuore, abbi cura di tenerla sempre viva”.

Ecco quindi alcuni fulgidi esempi di come procedere in versione “femminile” per gli auguri.

Frasi Battesimo: le più originali

Un altro conto, naturalmente, è se vogliamo essere originali sulle frasi per il Battesimo. ZON.it ha pensato a tutto, fortunatamente. Ecco, di seguito, altre dieci frasi che vi permetteranno di presentarvi con un biglietto di auguri un po’ diverso dal solito. Sono un po’ irriverenti, ma siamo sicuri che strapperanno più di un sorriso ai più smaliziati. Eccole tutte.

“Tanti auguri per il Battesimo, un giorno importante di cui non ti ricorderai!”

“Auguri per il tuo Battesimo, il bagnetto più efficace che ti capiterà di fare.”

“100 di questi Battesimi! Ah no, uno basta e avanza.”

“Tanti auguri di buon Battesimo e felice anno nuovo!”

“Niente più feroci pianti notturni, dunque, ricorda: hai rinunciato a Satana!”

“Oggi sei senza peccato, ne consegue che potresti anche scagliare la prima pietra…peccato che dormi sempre!”

“Battesimo: questa sì che è una giornata da ricordare!”

“E chi l’avrebbe mai detto che un esserino come te potesse prendere parte ad un evento tanto speciale come il Battesimo?”

“Auguri per il tuo Battesimo, speriamo tu possa restare sempre puro come oggi!”

“Un Battesimo è per sempre!”

Frasi dalla madrina e dal padrino

Due figure chiave per la scelta delle frasi per il Battesimo sono il padrino e la madrina. Il loro ruolo è speciale durante tutta la vita del battezzato, in quanto lo accompagnano in un cammino di vita e non solo. Il regalo, qualunque cosa sia, della madrina e del padrino dovrebbe per questo essere accompagnato da una frase molto significativa che sottolinei l’importanza di questa giornata. Ecco alcune frasi.

“Sono la tua madrina e da oggi farò di tutto per vegliare su di te”

“Un grande augurio dalla tua madrina, non sono magica come la fata turchina ma spero ugualmente di riuscire a fare magie per te”

“Tanti auguri dalla tua madrina di Battesimo, che ti vuole bene e che sarà sempre accanto a te”

“Un bacio e un augurio speciale da parte della tua madrina di Battesimo, un giorno ti racconterò l’emozione di questo evento”

“Nulla mi rende più felice che essere la tua madrina di Battesimo, tanti auguri piccola mia”

“Un augurio per il tuo Battesimo dal padrino più speciale del mondo (spero che un giorno anche tu la penserai così!)”

“Tanti auguri dal tuo padrino che ti vuole bene e ti sosterrà in ogni tua scelta”

“Oggi faccio gli auguri un po’ a te e un po’ a me, perché il Battesimo è qualcosa che abbiamo vissuto insieme. E ce ne saranno molte altre”

“Auguri speciali nel giorno del tuo Battesimo, che sia un punto di partenza per crescere insieme”

Un ruolo, dunque, importantissimo.