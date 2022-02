Auguri 18 anni: ecco le frasi più belle per un’importante compleanno

I 18 anni segnano un’età molto particolare, un passaggio molto importante nella vita di tutti noi e anche uno dei più attesi. L’ingresso nell’età adulta comporta una vera svolta della nostra vita che inizia ad aprirsi verso nuove esperienze e responsabilità.

Con la maggiore età si può votare, guidare un’automobile a avere una piena indipendenza sociale Il giorno del compleanno è quindi la data che segna un nuovo inizio lungo la strada della nostra esistenza che va particolarmente onorato e festeggiato.

E’ necessario quindi trovare le parole giuste, anche semplici, per augurare al meglio l’inizio di questo nuovo significativo capitolo della vita. Ecco allora le più belle frasi di auguri di buon compleanno per i 18 anni per rendere questa giornata ancora più memorabile attraverso un simpatico messaggio d’affetto.

Dieci semplici e speciali frasi di auguri

Benvenuto nel mondo degli adulti: non è un granché, ma, col tuo apporto, potrebbe migliorare. Buon diciottesimo compleanno!

2. Per questo tuo compleanno voglio confidarti un segreto: il tempo vola. Insegui i tuoi sogni e vivi la vita che hai sempre desiderato. Buon compleanno!

3. Da oggi avrai più responsabilità, ma anche più indipendenza che ti permetterà di prendere in mano le redini della tua vita. Rendi questa giornata indimenticabile!

4. Oggi è un giorno importante, in cui la vita prende una svolta. Ma il mio augurio è che resti sempre la persona splendida che sei. Buon compleanno!

5. Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

6. Diciotto mattoncini su cui costruire un solido futuro. Goditi i tuoi anni più belli e non dimenticare di guardare sempre avanti. Buon compleanno!

7. Gioia, spensieratezza e tante opportunità per il tuo futuro, ecco cosa ti auguro per i tuoi 18 anni. Buon compleanno!

8. Fino a questo punto della vita hai desiderato di crescere, ma tra un po’ desidererai di essere più giovane. Goditi questi anni che non torneranno. Buon compleanno!

9. Con tutto il mio amore e tutto il mio cuore ti auguro un buon diciottesimo compleanno! Stai diventando grande ed il tuo cuore sta crescendo… spero crescano anche le emozioni che proverai!

10. La tua è l’età giusta per cominciare a costruire il tuo futuro: non perdere fiducia in te stesso e affronta la vita con forza e gioia. Vedrai che in questo modo potrai toglierti tante soddisfazioni. Buon diciottesimo compleanno!