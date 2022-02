Frasi depresse: tutte quelle che non avete mai letto

La depressione è, forse, un male comune che non ha un nome. È un dolore che non ha forma, è un annichilimento della mente, un torpore degli arti. Una totale sfiducia nei confronti dell’esistenza divora la coscienza e lacera la carne. Scopriamo, insieme, le frasi depresse più intense e viscerali di sempre.

Frasi depresse: tutte quelle che non conosci

“L’unico modo per evitare di essere depressi è non avere abbastanza tempo libero per domandarsi se se si è felici o no.” GEORGE BERNARD SHAW

“È tipico del depresso non fare niente ma aspettarsi che gli altri facciano qualcosa per lui.” GIULIO CESARE GIACOBBE

“Ha capovolto del tutto la sua vita. Prima era triste e depresso. Ora è depresso e triste.” ROBERT LEE FROST

“Soffrire di depressione vuol dire non desiderare più nulla, non avere la forza di cambiare. Ci sentiamo soli anche in mezzo agli altri, che spesso non comprendono la nostra sofferenza. Siamo incapaci di amare e nello stesso tempo abbiamo un disperato bisogno di affetto.” ROMANO BATTAGLIA

“Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate dell’auto.” JOHN BELUSHI

“Grazie al cielo, ho di nuovo smesso di fumare!… Dio! Mi sento bene. Con tendenze omicide, ma bene. Un uomo diverso. Irritabile, lunatico, depresso, sgarbato, nervoso, forse: ma i polmoni stanno bene.” ALAN PATRICK HERBERT

“La vita quotidiana ad Aberdeen? Semplice: abbattere alberi e bere, scopare e bere, parlare di sesso e bere ancora un po’… La gente di Aberdeen è gente senza anima: regna la depressione, si lavora e si scopa, e il sollievo è l’alcolismo.” KURT COBAIN