Frasi sull’invidia: pronti a scoprire quali sono le più famose?

L’invidia è un sentimento negativo che, nella maggior parte dei casi, deriva da una forte insicurezza e da una grande sfiducia nel proprio potere decisionale e nella propria autodeterminazione. Scopriamo, insieme, quali sono le frasi sull’invidia più famose e particolari per riflettere.

“Guardando bene, si scopre che nel disprezzo c’è un po’ di invidia segreta. Considerate bene ciò che disprezzate e vi accorgerete che è sempre una felicità che non avete, una libertà che non vi concedete, un coraggio, un’abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano, e della cui mancanza vi consolate col disprezzo.”

“Ti dirò un segreto, una cosa che non insegnano. Gli Dei ci invidiano, ci invidiano perché siamo mortali, perché ogni momento può essere l’ultimo per noi, ogni cosa è più bella per i condannati a morte… E tu non sarai mai più bella di quanto sei ora, questo momento non tornerà…”

BRAD PITT – Achille