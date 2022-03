Oroscopo Branko di Venerdì 4 Marzo 2022: Bilancia stressato

Ariete Amici dell’Ariete questa Luna bella nel vostro segno è un delizioso anticipo di quello che sarà in primavera. Potete esprimere emozioni, sentimenti che provate per la vostra famiglia e i vostri amici.

Toro Amici del Toro, oggi siete gratificati da un altro eccellente aspetto per il vostro lavoro oltre che per l’amore. Colpo di fortuna in affari.

Gemelli Cari Gemelli è passata la difficile luna nuova in Pesci. Non manca la passione nemmeno oggi, da domenica avrete Venere e Marte insieme nel segno dell’acquario.

Cancro Luna in Ariete fa bollire la vostra testa, crea grande confusione nell’ambiente professionale, meglio non provocare per primi. Fate un programma tenendo presente che potrebbe succedere qualcosa.

Leone Amici del Leone la bella posizione di Giove incide anche sulla vita sentimentale. Ricordate che sta arrivando un vento freddo per quanto riguarda le vostre collaborazioni.

Vergine Quello che è successo in settimana per la Luna nuova non è tutto da buttare però bisogna adesso fare una selezione logica e ragionata.

Bilancia Moderazione, Luna in Ariete sempre aggressiva, il consiglio dell’astrologo è quello di rilassarsi. Meglio non discutere nemmeno con un socio o un ex.

Scorpione C’è un libero arbitrio ma arrivano dei momenti in cui potete fare di tutto ma non ce la fate. Prima che questo Marte si avvicini a Saturno fate qualcosa per voi stessi.

Sagittario Luna in Ariete ma non riesce ancora a rendere del tutto tranquilla la famiglia, c’è qualche instabilità, problemi con un uomo nel campo del lavoro.

Capricorno Cresce la passione, aumenta la possessività. Le pretese di esclusiva in amore. Con questa Venere e questo Marte che fanno un amore pazzesco nel vostro cielo, potrete darvi da fare.

Acquario Bellissimo questo squarcio di luce sulle giovani coppie che sentono il peso di una situazione ancora un po’ precaria. Non tutti gli affari sono riusciti, siate fiduciosi.