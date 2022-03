Lo Show Dei Record: le nuove puntate da Domenica 6 Marzo

Lo show degli show torna a fare sognare. Ebbene sì. dopo qualche anno di pausa, Lo Show Dei Record torna in programmazione, a partire da Domenica 6 marzo. Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Padrone di casa, così come lo avevamo lasciato nel 2015, Gerry Scotti, al timone del programma, pronto a far conoscere al pubblico Mediaset i nuovi recordman scelti per animare le serate. In tutto vi saranno 6 puntate, cadenzate dai numerosi ospiti e concorrenti che mostreranno il loro talento ai massimi termini, sfidando i loro limiti, per entrare nell’albo d’oro del Guinness 2022.

Lo scopo del programma è quello di far conoscere, tramite i personaggi in studio, le varie culture mondiali. Inoltre, Gerry potrà fare affidamento anche su una location esterna: l’Autodromo di Monza, il tempio di una gara automobilistica che non ha bisogno di presentazioni.

Secondo quanto riportato dal blog DavideMaggio, sarà proprio lungo quella pista che si susseguiranno esibizioni infuocate, record di funambolismo e auto in corsa a tutta velocità. Il tutto accompagnato dai commenti dell’inviato Umberto Pelizzari e le assegnazioni del giudice Alan Pixsley, direttamente dal quartier generale di Londra.

I due giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre invece si occuparanno di validare i nuovi eventuali record in studio. Parte dello staff anche Marco Frigatti, in collegamento dalla sede di Londra, racconterà alcuni record straordinari provenienti da ogni parte del mondo.

Uno degli ospiti fissi de Lo Show Dei Record sarà Mr. Cherry, pluri recordman giapponese famoso per la sua abilità di infrangere sempre più record, tutti al limite dell’incredibile. Poltrona fissa anche per l’olandese Kelvin De Ruiter, vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen. Durante ogni puntata, l’uomo proverà ad abbattere sempre record differenti.