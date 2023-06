Fratelli d’Italia Baronissi: il via al nuovo progetto “FARE VS OTTENERE”

di Chiara Gioia

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Baronissi (SA), Tony Siniscalco, loda l’encomiabile iniziativa ad opera

del gruppo giovani Gioventù Nazionale Baronissi guidato dal Dott. Carmine Rago nell’aver implementato un progetto formativo il cui obiettivo è valorizzare le competenze e stimolare la crescita personale.

“FARE VS OTTENERE è un percorso formativo il cui scopo è acquisire conoscenze specialistiche

sviluppando abilità pratiche, tutto ciò in un ambiente di apprendimento stimolante “dichiara il giovane

Carmine Rago, che in questo suo percorso è supportato e coadiuvato dal formatore Vincenzo Memoli, capo del dipartimento formazione fratelli d’Italia Baronissi. Ed è proprio Memoli che tiene a sottolineare la

peculiarità di questo corso “Ciò che rende questo corso diverso dagli altri è il suo approccio pratico laddove le nozioni teoriche fondamentali vedono la loro realizzazione in attività pratiche come simulazioni o progetti reali“. Oltre al contenuto didattico infatti, il corso offre anche opportunità di networking e di creazione di relazioni professionali. I corsisti hanno la possibilità di interagire con esperti del settore, favorendo la creazione di legami significativi nel mondo professionale, aprendo la strada a possibili collaborazioni future e creando un ambiente di supporto reciproco. Piuttosto ampia è la sequenza di argomenti trattati, argomenti che tendono a coprire competenze richieste nel moderno mondo del lavoro:

◦ Capacità di leadership e self-leadership;

◦ Teamworking;

◦ Accountability;

◦ Mindset;

◦ Problem solving;

◦ Capacità di comunicazione (PNL);

◦ Marketing digitale;

◦ Big data analysis;

Il corso rappresenta un investimento importante nel proprio sviluppo personale e professionale. Coloro che partecipano a questo programma dimostrano una volontà di crescita e di adattamento alle nuove sfide del mondo. È un progetto di giovani per i giovani affinché le giovani generazioni siano artefici consapevoli del loro futuro che va rimodellato e riadattato ai repentini cambiamenti sociali economici e culturali.