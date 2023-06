Scafati, morto ciclista travolto da una betoniera: si indaga sulle dinamiche dell’incidente

di Chiara Gioia

Un ennesimo incidente mortale. Un ciclista era in sella alla sua bici per le vie di Scafati (SA) quando, per causa ancora sconosciute, è stato travolto e ucciso da una betoniera. Inutile l’intervento dei soccorsi, se non per costatarne il decesso. Giunti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso, e per ricostruire quanto accaduto.

L’incidente ha scosso la comunità di Scafati. E’ infatti intervenuto anche il sindaco Pasquale Aliberti: “Per l’amico Massimo, tragicamente scomparso chiedo alla Città, domani alle 12, un minuto di silenzio anche come momento di riflessione sulla sicurezza stradale che deve vederci impegnati tutti un’azione concreta, ognuno nel suo ruolo istituzionale e non. Un ringraziamento ai Carabinieri in particolare al Tenente Vitolo per l’immediato intervento“.