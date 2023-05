Fratelli d’Italia Baronissi plaude ai nuovi consiglieri di opposizione

di Redazione ZON

Di seguito il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Baronissi.

“Accogliamo favorevolmente la discesa in campo di un’altra compagine contro il sistema Valiante- De Luca ma ci rammarica che arrivi con 4 anni di ritardo!

Sono cinque i consiglieri di opposizione (il sesto sembra entrato in maggioranza) che nel corso della conferenza stampa tenutasi nella mattina di sabato scorso hanno presentato alcuni temi che saranno la base del programma elettorale proposto alle prossime Amministrative.

Nell’ottica della dialettica e del confronto Fratelli d’Italia Baronissi accoglie positivamente questo gruppo civico che sembra voglia posizionarsi in antitesi all’attuale amministrazione comunale targata PD.

Tuttavia, non si può dimenticare che, proprio quello che oggi si presenta come “alternativa”, incarna l’attuale opposizione che su tanti temi importanti, come il bilancio di previsione, si è astenuta o addirittura ha votato all’unanimità con la maggioranza, come nel caso della mozione contro l’autonomia differenziata!

Per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Baronissi, Tony Siniscalco, “non è il tempo di soffermarsi a giudizi di merito sul passato ma quello di immaginare un futuro diverso per la nostra città, guardando orizzonti comuni. Il Circolo fratelli d’Italia si muove in questa direzione, lo fa con l’appoggio di donne e uomini liberi. Tante sono le persone della società civile, del mondo delle associazioni e dell’imprenditoria che stanno mostrando attenzione alla nostra idea di città, che rappresenta, da tempo, l’unica vera opposizione a questa Amministrazione, trovando il comune denominatore in progetti per migliorare il nostro territorio e la vivibilità dei cittadini tutti.”

I tempi sono maturi, anche a Baronissi, Fratelli d’Italia è pronta ad accogliere la sfida e a guidare una coalizione di centrodestra, anche con componenti civiche, che alle prossime elezioni comunali minerà il fortino del potere piddino che ha condannato per troppo tempo il nostro comune all’immobilità, alle logiche dei gruppi chiusi dove tutto è sempre a favore dei soliti pochi eletti.”