I Fugadà in LibertyMusic: “Il nostro rock contro ogni divisione”

di Riccardo Manfredelli

Milano , 9 settembre 2024 – Nuovo ingresso nel roster Liberty Music: si tratta della band alternative-rock Fugadà!

Insieme musicalmente dal 2022, ma legati da un’amicizia di lunga data, i Fugadà sono: Vincenzo La Montagna (voce), Francesco Caliendo (chitarre), Giuseppe Monda (tastiere), Pasquale Squalo D’Anzica (basso) e Davide Scognamiglio (batteria).

«Entrare a far parte di questa etichetta è un sogno che si realizza per tutti noi», ha dichiarato La Montagna a margine della firma del contratto che, in breve tempo, porterà i Fugadà a pubblicare il loro primo singolo ufficiale con Liberty Music, «Abbiamo lavorato duramente per trovare il nostro sound e per far arrivare la nostra musica a più persone possibili, e ora finalmente stiamo per iniziare questo viaggio». E chiude: «Perché Fugadà? E’ l’acronimo di “Fuga da Berlino Est”, un allegorico tracciamento che allude al fatto che ci siamo rotti delle divisioni di qualsiasi tipo. Il problema è che gli altri sono più forti di noi, e allora non ci resta che scappare».

Onorato di accompagnarli passo dopo passo nel loro nuovo ed entusiasmante percorso artistico, Alessandro Criscuolo, presidente Liberty Music, aggiunge: «Dei Fugadà mi ha conquistato l’approccio direi, senza mezzi termini, unico ed il sound travolgente. Caratteristiche che, senza dubbio, sapranno conquistare anche il pubblico».