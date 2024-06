Fuochi per San Pietro a Cetara: accesso limitato a 3000 persone via mare

di Redazione ZON

Il comune di Cetara ha deciso di limitare l’accesso via mare a un massimo di 3000 persone per lo spettacolo dei fuochi d’artificio in occasione della festa di San Pietro, che si terrà sabato 29 giugno 2024. La decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza durante l’evento.

Dettagli sull’evento

Secondo quanto rivela Il Mattino, il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha annunciato che ci saranno corse speciali dei traghetti da piazza della Concordia a Salerno a partire dalle 18:30, con partenze ogni 15-20 minuti fino alle 23:00. Gli ultimi traghetti, in partenza alle 23:00-23:10, permetteranno di godere dello spettacolo pirotecnico direttamente dal mare senza sbarcare a Cetara.

Novità e Sicurezza

Quest’anno, i fuochi d’artificio saranno eseguiti dal vincitore dei campionati del mondo dello scorso anno, promettendo uno spettacolo unico. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha collaborato strettamente per garantire un evento sicuro per tutti i partecipanti.