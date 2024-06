Tragedia a Eboli: trovato cadavere in decomposizione di un 69enne di Palomonte

di Redazione ZON

In un casolare di via Serracapilli a Eboli è stato ritrovato il cadavere in decomposizione di un uomo di 69 anni, originario di Palomonte. Secondo quando riporta Ondanews, la scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti insieme ai Carabinieri per avviare le indagini. Presenti anche i sanitari del 118 e il medico legale.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire le cause della morte, che potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento e sembra essere stata causata da un malore improvviso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale locale per ulteriori accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica.