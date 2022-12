Fuori dai guai: esce oggi il nuovo singolo di Noemi ft. Gemitaz

Una coppia che ha stupito in molti, quella formata da Noemi e Gemitaz, dopo l’annuncio della loro collaborazione “Fuori dai Guai”, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

E’ anche vero che Noemi non è nuova nel lanciarsi in sfide lontano dalla sua comfort zone, basti pensare a brani come Hula-Hoop e Makumba con Carl Brave, oppure Ispirazione con Inoki.

Come riporta la rivista “Iodonna.it“, sembra che l’idea della canzone sia nata a seguito di una passeggiata nel parco, dopo aver visto una panchina con la scritta “Basta droga“. Queste parole hanno spinto Noemi e Gemitaz a interrogarsi su cosa voglia dire voler uscire da una dipendenza, compresa quella affettiva nei confronti di un’altra persona.

La produzione è stata curata da Amanda Lean, Venerus e Not for Climbing, il testo di “Fuori dai Guai” è degli stessi Noemi e Gemitaz, insieme ad Arashi, mentre la parte musicale ha visto la mano anche di Federica Abbate.

E’ possibile ascoltare “Fuori dai Guai” a questo link.

TESTO

Quando parti la nebbia

Sembra fatta d’argento

Vai di fretta e mi resta

Un nodo che mi stringe il petto

C’è una parte dentro di me

Che non sa lasciarti andare

Sarà il freddo che spezza il fiato

Ma intanto respiro uguale

Sai cos’è il bello di te?

Che senza un motivo mi chiami La notte facciamo le tre

La tua storia scritta sulle mani

Che mi fa sentire più fragile

Se ti allontani

Come si farà

A bere un’altra mezza verità?

Che poi ti spezza l’anima

Ho un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

Ma non è un sogno lucido, no

Era un sogno ridicolo

Ora mi tiro fuori dai guai

Siamo in ballo da un sеcolo

E me ne rendo conto adеsso

Me ne rendo conto adesso (Eh-eh)

Hey

Fuori dai guai, Il mondo non sta in piedi

Ho preso già sei drink

Tu che mi dici che stai ancora appresso a queste storie

Ma noi non cambiamo mai neanche se ci spezzi il cuore

E stiamo in quartiere che c’è un bel tramonto

E non è solo oggi

Per le cose belle ci soffri

Noi che non crediamo ai mostri

Finché non ci prendono i nostri

E ci portano via lontano da questa bufera

Come le nuvole col vento quando è sera

Tu che mi chiedi sempre

E ora che resto con te

Non lo so, yeah

Ci sono cascato già un paio di volte, yeah

Però non so se voglio rimanere fuori dai guai (Fuori dai guai)

Come si farà

A bere un’altra mezza verità?

Che poi ti spezza l’anima

Ho un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

Ma non è un sogno lucido, no

Era un sogno ridicolo

Ora mi tiro fuori dai guai

Siamo in ballo da un secolo

E me ne rendo conto adesso (E me ne rendo conto adesso)

Me ne rendo conto adesso (Me ne rendo conto adesso)

E me ne rendo conto adesso (E me ne rendo conto adesso)

Solo adessO