“Hula-hoop” è il nuovo singolo estivo di Carl Brave e Noemi

Dopo il sodalizio artistico nato con “Makumba” – brano certificato Triplo Platino – Carl Brave e Noemi tornano con una nuova hit estiva dal titolo “Hula-hoop” scritta e prodotta dallo stesso Carl Brave.

Le sonorità di “Hula-hoop” richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana, e il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula hoop.

“Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che vince non si cambia“. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!“, ha raccontato Carl Brave che lascia la parola a Noemi.

“In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. E’ stato naturale rispondere “ci sono!” alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. Hula-hoop ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate . È stato molto bello ritrovarci anche nella musica“, ha concluso Noemi che quest’estate attraverserà l’Italia con le date live Indoor e Outdoor sui grandi palcoscenici estivi e su quelli dei principali teatri, fino al prossimo autunno-inverno.

Testo

Testo in arrivo…