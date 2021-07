In attesa di scoprire la classifica settimanale sui tormentoni estivi 2021, ecco la classifica basata sugli ascolti su Spotify

La corsa al tormentone continua e, come vi avevamo anticipato, Rtl 102.5 in collaborazione con EarOne, ha regalato al pubblico l’opportunità di votare il tormentone dell’estate 2021. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno sia per ogni Classifica settimanale che per la Classifica generale (aperta dalle 12.00 del 21 giugno fino alle 12.00 del 27 agosto 2021). La corsa ai tormentoni estivi 2021 si fa sempre più avvincente e per l’occasione ecco alcuni dati relativi agli ascolti su Spotify!

La classifica settimanale della Power Hits 2021 ha visto trionfare, la settimana scorsa, Marco Mengoni con la hit “Ma stasera” lasciando al secondo posto l’inedito trio formato da Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. Chi conquisterà la vetta della nuova classifica? Nell’attesa, analizziamo insieme la classifica Spotify (vedi qui precedente classifica) che contiene i tormentoni estivi 2021.

Classifica Spotify

Malibu – Sangiovanni 52.438.495

Ti raggiungerò – Fred De Palma 28.655.197

Loca – Aka7even 25.977.812

Mille – Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro 20.323.467

Scrivile scemo – Pinguini Tattici Nucleari 17.780.336

Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt e Ana Mena 14.779.476

Mi fai impazzire – Blanco feat Sfera Ebbasta 13.661.418

Pistolero – Elettra Lamborghini 12.577.241

Salsa – J-Ax feat Jake La furia 9.782.460

Marea – Madame 7.259.647

Sorriso Grande – Alessandra Amoroso 6.837.860

Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra e Giusy Ferreri 5.993.760

Tuttecose – Gazzelle e Mara Sattei 5.790.131

Klan – Mahmood 5.696.631

Mohicani – Boomdabash feat Baby K 5.035.954

Movimento lento – Annalisa feat Federico Rossi 4.451.892

Makumba – Noemi feat Carl Brave 4.124.740

Boca – Gaia e Sean Paul 4.411.051

Melodia proibita – Irama 3.833.779

Coro azzurro – Gli Autogol feat Arisa 2.981.004

Cinema – Samuel feat Francesca Michielin 2.070.545

Ma stasera – Marco Mengoni 1.767.622

Tuttapposto – Giordana Angi feat Loredana Bertè 1.570.103

Che sogno incredibile – Emma e Loredana Bertè 1.503.503

Señorita – Clementino e Nina Zilli 1.205.072

Falene – Michele Bravi feat Sophie and the Giants 738.925

La mia felicità – Fabio Rovazzi feat Eros Ramazzotti 664.040

L’allegria – Gianni Morandi 594.670

Fino all’alba (ti sento) – Aiello 466.132

Un’estate normale – Nek 235.739