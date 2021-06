In attesa di scoprire la classifica settimanale con i dati airplay stilati da EarOne, ecco una classifica parziale provvisoria basata sugli ascolti su Spotity

La corsa ai tormentoni estivi 2021 si fa sempre più calda e, nonostante le numerosissime uscite, alcuni brani si stanno distinguendo rispetto ad altri. In attesa di scoprire il vincitore assoluto, vi proponiamo una classifica parziale provvisoria basata sugli ascolti su Spotify. Inoltre, vi ricordiamo che RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, regala al pubblico l’opportunità di votare il tormentone dell’estate 2021. Come fare?

Modalità

Per poter votare è necessario essere registrati alla Community di RTL 102.5 ed effettuare il login. Ogni utente potrà esprimere 1 (uno) voto al giorno sia per ogni Classifica settimanale (aperte dal 21 giugno, ogni settimana, dalle 12.00 di lunedì fino alle 12.00 di venerdì) che per la Classifica generale (aperta dalle 12.00 del 21 giugno fino alle 12.00 del 27 agosto 2021). La corsa ai tormentoni estivi 2021 si fa sempre più avvincente e per l’occasione ecco alcuni dati relativi agli ascolti su Spotify!

Classifica Spotify

Malibu – San Giovanni 41.118.537

Ti raggiungerò – Fred De Palma 23.621.054

Loca – Aka7even 20.018.964

Scrivile scemo – Pinguini Tattici Nucleari 14.460.162

Mille – Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro 9.602.947

Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt e Ana Mena 7.697.629

Sorriso Grande – Alessandra Amoroso 5.948.621

Salsa – J-Ax feat Jake La furia 5.637.211

Pistolero – Elettra Lamborghini 5.328.155

Klan – Mahmood 4.260.875

Marea – Madame 3.472.849

Tuttecose – Gazzelle e Mara Sattei 3.398.725

Boca – Gaia e Sean Paul 3.377.858

Mi fai impazzire – Blanco feat Sfera Ebbasta 3.375.599

Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra e Giusy Ferreri 2.896.165

Coro azzurro – Gli Autogol feat Arisa 1.694.696

Mohicani – Boomdabash feat Baby K 1.618.176

Movimento lento – Annalisa feat Federico Rossi 1.603.550

Makumba – Noemi feat Carl Brave 1.498.215

Cinema – Samuel feat Francesca Michielin 1.358.944

Tuttapposto – Giordana Angi feat Loredana Bertè 1.340.714

Señorita – Clementino e Nina Zilli 834.146

Che sogno incredibile – Emma e Loredana Bertè 833.378

Melodia proibita – Irama 791.729

Ma stasera – Marco Mengoni 401.931

L’allegria – Gianni Morandi 251.844

Falene – Michele Bravi feat Sophie and the Giants 211.862

Un’estate normale – Nek 115.672