L’Allianz Arena stende il tappeto rosso a Germania-Ungheria. Low perde Muller, Marco Rossi conferma il solito schieramento

Per ora Germania-Ungheria si è giocata soprattutto fuori dal campo: la Uefa ha impedito all’Allianz Arena di illuminarsi con i colori arcobaleno per sostenere la categoria LGBT+, perché andrebbe contro i principi politici ungheresi. Passando alla partita, i tedeschi si giocano il primo posto, sperando in un pareggio tra Portogallo-Francia, mentre gli “ospiti” per passare il turno devono vincere.

QUI GERMANIA – Il primo nodo da sciogliere riguarda l’attacco. Low deve fare a meno di Muller e per sostituirlo le soluzioni sono molte: la più semplice cade su Werner punta, altrimenti l’inserimento di Sané per un attacco di movimento oppure di Goretzka per renderlo più quantitativo. Nessun dubbio sugli altri undici tranne per il braccetto destro di difesa, Ginter potrebbe rifiatare.

QUI UNGHERIA – Un solo cambio per Marco Rossi che potrebbe inserire Lovrencsics al posto di Nego sulla fascia destra. Non ci sono dubbi sullo schieramento, sarà un 3-5-2 compatto come visto nelle scorse partite.

Dove vederla

Germania-Ungheria sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky alle ore 21.00 e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Germania-Ungheria

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Gnabry; Werner. All. Low

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orba, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi