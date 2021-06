La Puskas Arena apre le porte a Portogallo-Francia, delicata e affascinante partita del Gruppo F di Euro 2020. Chance per Renato Sanches

Nel gruppo della morte ancora nulla è scontato, tra il primo posto ed una probabile eliminazione il filo è sottilissimo e il risultato di Portogallo-Francia sarà decisivo. I lusitani soprattutto non possono sbagliare e cercano almeno un pareggio, per passare il turno come migliore terza. I “galletti”, invece, sono già sicuri dell’approdo agli ottavi ma non della vittoria del Girone.

Potrebbe interessarti:

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos non cambierà molto, il match è troppo delicato per permetterselo. Unico dubbio a centrocampo, con Renato Sanches che potrebbe far accomodare in panchina uno tra Danilo e Carvalho, salvo l’utilizzo a sorpresa di Sergio Oliveira. Non ce la fa Joao Felix, che dopo l’Europeo dovrà andare sotto i ferri.

QUI FRANCIA – Deschamps studia qualche soluzione alternativa sulla destra per far rifiatare Pavard, a tal proposito potrebbe spuntarla Koundé. Ballottaggio a centrocampo tra Rabiot e Tolisso.

Dove vederla

Portogallo-Francia sarà trasmessa in diretta su Sky e sulla RAI alle ore 21.00 e in streaming su RAI Play, Sky GO e Now Tv.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé.