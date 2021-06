Il governo inglese ha dato l’ok per l’accesso del pubblico agli impianti nelle ultime tre partite degli Europei: Wembley verso il sold-out

Gli Europei stanno per giungere alla fase ad eliminazione diretta. Il governo inglese, intanto, dà l’ok per la presenza del pubblico allo stadio in vista di semifinali e finale. Nello specifico saranno oltre 60.000 i tifosi ammessi allo stadio di Wembley, dunque fino al 75% della sua capienza. Fino ad ora, invece, per le tre partite disputate nella fase a gironi la capienza di Wembley era stata limitata al 25%.

Potrebbe interessarti:

Sull’apertura ai tifosi si è espresso il Segretario alla Cultura Oliver Dowden: “Siamo entusiasti dell’accordo sul pubblico per semifinali e la finale di Euro 2020. Abbiamo lavorato in stretto contatto con UEFA e FA per garantire l’adozione di misure sanitarie anti Covid rigorose e rigide, consentendo allo stesso tempo a un maggior numero di tifosi di tornare a seguire le partite dal vivo. Sarà un momento indimenticabile nella ripresa dell’intero Paese“. Inoltre il governo inglese ha ribadito che “La salute pubblica resta la priorità numero uno“.

La UEFA, dal canto suo, ha chiesto che le restrizioni sulla quarantena nel Regno Unito vengano allentate durante le semifinali e la finale. La richiesta è di passare ad una bolla di 24 ore piuttosto che ricorrere alla quarantena obbligatoria di 10 giorni. Intanto dall’Italia arriva la notizia dell’apertura ai tifosi anche per la prossima stagione di Serie A.