La nuova stagione di Serie A partirà con il pubblico. Ad annunciarne il ritorno è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

La Serie A dalla prossima stagione ritroverà i tifosi. La notizia arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha dichiarato: “Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza”.

“Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale –ha proseguito Costa– La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani”. Oltre che sul ritorno del pubblico negli stadi per la Serie A, Costa si è espresso anche sugli Europei. Il sottosegretario ha spiegato che “Non vedo alternative a Londra per le gare, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così. Sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa”.

In relazione all’apertura degli stadi per la prossima Serie A è presumibile che potranno accedere agli stadi soltanto coloro che saranno in possesso del green pass, ossia coloro che saranno vaccinati o risultino negativi al tampone effettuato entro le 48 ore prima del match.