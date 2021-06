Questa sera Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia si sfidano nell’ultima giornata del Gruppo D. Le probabili formazioni dei due match

Piano piano comincia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020, che cominceranno sabato con la gara tra Galles e Danimarca. Archiviati i primi tre gironi, questa sera si giocano le ultime due partite del Gruppo D tra Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia. Le prime due comandano con 4 punti a testa, mentre le altre due sono ferme a 1.

Entrambe le partite inizieranno alle ore 21:00, e saranno trasmesse su Sky, mentre in chiaro su Rai1 sarà possibile assistere ad Repubblica Ceca-Inghilterra.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra

QUI REPUBBLICA CECA- Silhavy non cambia la formazione scesa in campo nelle scorse partite, e per passare il turno si affida a Schick, a quota tre reti realizzate. Dietro all’ex Roma, Masopust, Darida e Jankto, con Kral e Soucek a centrocampo.

QUI INGHILTERRA- Southgate deve fare a meno di Mount e Chillwell, in isolamento dopo essere stati a contatto con Gilmour. In avanti chance dall’inizio per Grealish, ancora fuori Rashford e Sancho.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Sterling, Foden, Grealish; Kane. All. Southgate.

Le probabili formazioni di Croazia-Scozia

QUI CROAZIA- Tanta “Italia” nella formazione croata. A centrocampo Kovacic e Brozovic con Modrid, mentre in avanti a supporto della punta Petkovic ci saranno Rebic e Perisic. In difesa Vrsaljko a destra e Gvardiol a sinistra.

QUI SCOZIA- Rispetto alle scorse partite, manca solo Gilmour, positivo al Covid. Al suo posto Fraser. In avanti la coppia Adams-Dykes, a centrocampo McGinn, O’Donnell e Robertson.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Petkovic, Perisic. All. Dalic.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, Fraser, McGinn, McGregor, Robertson; Adams, Dykes. All. Steve Clarke.