Si è da poco conclusa l’annuale conferenza stampa della Rai per annunciare i palinsesti dell’autunno 2021. Dopo la pausa estiva, le reti si preparano ad accogliere programmi e fiction che hanno fatto il successo della Rai, ma anche qualche scommessa e new entry.

Palinsesti Rai: le fiction

Dopo un anno intenso dal punto di vista delle fiction, la Rai continua a puntare sul suo fiore all’occhiello. Debutteranno infatti ad autunno 2021: Cuori con Matteo Martari, Un Professore con Alessandro Gassmann, Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, I Bastardi di Pizzofalcone 3, Imma Tataranni 2, Non mi lasciare con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, Le montagne nel cuore, Romanzo Radicale e Il Paradiso delle Signore nel Day Time.

Nel 2022 invece troveremo Don Matteo 13, Doc Nelle Tue Mani 2, Sopravvissuti La Serie, Noi This is Us, Blanca con Maria Chiara Giannetta, Nero a Metà 3, Mina Settembre 2, L’Amica Geniale 3, Mare Fuori, Makari 2 con Claudio Gioè, L’Ispettore Coliandro, Il Cacciatore 3, Esterno Notte e Volevo Fare la Rockstar 2. Attesissimo è il film Carla, dedicato a Carla Fracci e interpretato da Alessandra Mastronardi.

Rai Uno

Confermati i cavalli di battaglia della prima rete: da Uno Mattina e Storie Italiane in partenza il 13 settembre. Ritornano Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno e Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano. Riconfermati anche Marco Liorni con Italia Sì, Tiberio Timperi e Monica Setta con Uno Mattina in famiglia.

Si punta sulla cultura con Linea Bianca con Massimiliano Ossini, Linea Blu con Daniela Bianchi, Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e, infine, Linea Verde Life con Daniela Ferolla e Marcello Masi. Anche Alberto Angela torna con il suo Passaggio a Nord Ovest, in onda ogni sabato mattina a partire dalle 11.20.

Le donne della domenica saranno Mara Venier a Domenica In e subito dopo Francesca Fialdini con Da noi…A ruota libera. Ritorna anche l’intrattenimento: Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle e The Voice Senior, con Antonella Clerici. Non a X Factor, ma Alessandro Cattelan tornerà in tv nel suo show Da Grande.

Rai Due

Per festeggiare i sessant’anni della rete, Stefano De Martino condurrà il 4 novembre I miei primi sessanta anni. Il lunedì sera ci sarà Quelli che. Torna il Collegio e Giancarlo Magalli condurrà Una Parola di Troppo. Non mancheranno I Fatti Vostri, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero e Tutto fa Domenica con Paola Perego e Simona Ventura. Andrea Delogu sarà al timone di Tonica.

Rai Tre

Dedicata all’informazione e all’approfondimento, sulla terza rete sono stati confermati Report, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli Che tempo che fa e Mezz’ora in più. Agorà andrà in onda nel weekend. Tornano anche Marco Giallini e Giorgio Panariello con Lui è peggio di me.