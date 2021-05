Rai 1 modifica il palinsesto dei programmi, in vista dell’estate. Il via alla nuova stagione dell’intrattenimento: ecco tutti i dettagli

Ormai è tutto pronto: il palinsesto Rai 1 estivo sta per essere lanciato. Per l’estate, il direttore Stefano Coletta ha disposto alcuni cambiamenti, anche in vista della fine di alcuni programmi primaverili: ecco tutte le anticipazioni.

Con la conduzione di Barbare Capponi e Gianmarco Sicuro, il via alla programmazione feriale di Uno Mattina Estate.

A seguire, l’attrice e cantante (e ora presentatrice) Serena Autieri condurrà il nuovo nuovo spazio d’intrattenimento intitolato Dedicato a…

Subito dopo, alle ore 14, ci sarà Il pranzo è servito, con la conduzione affidata a Flavio Insinna, dopo l’annuncio della sua partecipazione alla nuova stagione di Don Matteo. Il programma andrà in onda a 28 anni dall’ultima puntata.

Nel pomeriggio, verrà trasmessa Estate in diretta, per la durata di 3 ore complessive, dalle 15.45 alle 18.45. Alla guida del programma di d’attualità, Roberta Capua, al suo ritorno da protagonista in Rai, affiancata dal giornalista Gianluca Semprini.

Nel fine settimana, la mattina verrà inaugurata dalla coppia composta da Anna Falchi e Beppe Convertini, già vista la scorsa estate nella poco fortunata esperienza di C’è tempo per… cancellato dal daytime feriale.