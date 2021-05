Stasera in tv, 11 maggio 2021: su Rai Movie andrà in onda il film “Il Sacrificio del Cervo Sacro” con Colin Farrell e Nicole Kidman

Stasera in tv, 11 maggio 2021: su Rai Movie andrà alle 21:10 in onda il film “Il Sacrificio del Cervo Sacro” con Colin Farrell e Nicole Kidman. Film del 2017 diretto da Yorgos Lanthimos fu presentato in concorso al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto il Prix du scénario. Il film riprende alcuni elementi del mito greco del sacrificio di Ifigenia, figlia di Agamennone che accetta di essere sacrificata alla dea Artemide per placarla. Quando il sacrificio sta per essere celebrato però Ifigenia sparisce e al suo posto compare una cerva: la dea Artemide la salva dal destino di morte premiandola per la devozione alla patria e alla famiglia.

Trama

Steven Murphy, uno stimato cardiochirurgo, terminata un’operazione a cuore aperto, si reca a una tavola calda dove incontra un ragazzo di nome Martin. La natura precisa del loro rapporto non viene spiegata. Più tardi Steven torna a casa dalla moglie Anna e i loro figli Kim e Bob. Il giorno dopo, quando Martin arriva senza preavviso in ospedale, Steven dichiara che il ragazzo è un compagno di scuola di sua figlia Kim. Quella stessa sera Steven racconta ad Anna che il padre di Martin è stato un suo paziente, deceduto in un incidente d’auto dieci anni prima, e lui ha deciso di prendere Martin sotto la sua ala per aiutarlo a elaborare il lutto. Steven invita Martin a cena a casa e Kim poco dopo si mostrerà particolarmente attratta dal ragazzo…

Trailer