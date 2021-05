Trauma distorsivo al ginocchio e stop di almeno una settimana: Pioli annuncia il forfait di Ibrahimovic. La sua stagione potrebbe essere finita

Brutte notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alle prossime due sfide di campionato contro Torino e Cagliari. Ad annunciarlo è Stefano Pioli durante la conferenza di vigilia della sfida ai piemontesi:

Potrebbe interessarti:

“E’ stata una nota stonata. Ha riportato un lieve trauma discorsivo al ginocchio e non ci sarà certamente contro Torino e Cagliari. Il resto poi lo vedremo”.

L’ennesimo KO di una stagione travagliata per l’attaccante svedese, assente per più della metà delle partite. Una fragilità, dovuta anche all’età del fuoriclasse, che deve far riflettere la società sulla necessità di un centravanti affidabile da alternare a Ibrahimovic.

In conferenza Pioli si è anche soffermato sull’importanza della sfida contro il Torino, da non sottovalutare dopo la vittoria dello Stadium.

“Milan atteso da una sfida delicata? Una delle nostre qualità è l’equilibrio. Non ci siamo demoralizzati contro la Lazio e non ci faremo distrarre dalla vittoria con la Juventus. Abbiamo gioito domenica sera, ma da ieri stiamo pensando solo al Torino. Sappiamo che è una gare importantissima e che abbiamo ancora bisogno di punti per raggiungere il nostro obiettivo”.