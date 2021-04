Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: lo svedese ha siglato l’accordo per un ulteriore anno di contratto con i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic rinnova per un altro anno con il Milan. L’annuncio è arrivato in serata da parte della società rossonera con lo svedese immortalato invece a Maldini, Gazidis e Massara nella sede di Via Aldo Rossi.

Ibra dunque sarà un calciatore del Milan anche nella stagione 2021/22 ma l’obiettivo principalmente resta il presente, ovvero conquistare la Champions League. Il numero 11 ha firmato un contratto con un lieve aumento rispetto al precedente accordo: infatti guadagnerà 7.5 milioni di euro ma non saranno netti. Infatti, nell’aumento di 500 mila euro rispetto a giugno scorso, adesso sono compresi diversi bonus da raggiungere per sbloccarli. In un’intervista al canale ufficiale del club, Ibra ha dichiarato: “Sono molto felice, per me qui è come stare a casa mia. Fin dal primo giorno lavorare con mister Pioli è stato facile, sono contento“.

"Sono molto felice, questa è casa mia": le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo 🔴⚫

Zlatan’s first comments on his renewal: “I’m very happy, this is my home” 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/qrIvvTjig9 — AC Milan (@acmilan) April 22, 2021

La fumata bianca è arrivata solo in serata ma già dalla mattinata odierna il club rossonero aveva lasciato indizi sui social. Indiscrezioni confermate e intorno alle 20:30 è arrivata l’ufficialità. Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan anche nella prossima stagione.

Il comunicato del club

Di seguito la nota della società rossonera: “AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione“.