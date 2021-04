Finisce 1-1 il match tra Roma-Atalanta, valido per il 32° turno della Serie A. Alla rete di Malinovskyi, risponde Cristante

Match scoppiettante all’Olimpico. Il match valido per il 32° turno della Serie A tra Roma-Atalanta termina con il punteggio di 1-1. Malinovskyi porta in vantaggio gli ospiti, Muriel manca il colpo del ko, Cristante trova la rete del pareggio. In classifica i nerazzurri restano dietro al Milan di un solo punto.

La partita

Ritmi altissimi nei primi venti minuti, con i bergamaschi che pressano sui portatori di palla giallorossa al limite dell’area di rigore. In avanti Dzeko lotta da solo con i difensori nerazzurri. Dopo i primi minuti, l’Atalanta comincia a prendere campo e fioccano le occasioni da rete. Pau Lopez salva su Malinovskyi, Zapata ed Ilicic, ma al 26° si deve arrendere sulla conclusione dell’attaccante ucraino, servito in area da Gosens.

La Roma non reagisce, e il portiere spagnolo deve impegnarsi ancora su una conclusione ravvicinata di Freuler. Nella ripresa l’Atalanta attacca con ancor più vigore per cercare di chiudere il match, ma gli attaccanti mancano il colpo del ko. Romero sfiora il palo, Muriel si divora la rete da pochi passi. Al 69° l’episodio che cambia il match. Gosens, già ammonito, stende Veretout, e viene espulso per doppia ammonizione.

I giallorossi prendono coraggio e prima sfiorano la rete con Dzeko, poi trovano il pareggio con Cristante, che dalla distanza sorprende Gollini con un tiro radente che si infila in porta. La Roma insiste e si guadagna una buona occasione con Dzeko, ma Gollini respinge in angolo. L’attaccante bosniaco è il più pericoloso, e poco prima del recupero va ancora vicino alla rete, ma il suo colpo di testa termina alto di poco.

Nel finale Gollini salva i bergamaschi con un super intervento su Carles Perez, dall’altra parte Ibanez viene espulso per doppia ammonizione nel giro di un minuto, ma Muriel spedisce alto il calcio di punizione. Finisce 1-1.

Roma Atalanta 1-1: risultato e tabellino

Reti: 26′ Malinovskyi, 75′ Cristante

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar (76′ Perez), Calafiori (46′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (85′ Mayoral); Dzeko. All: Paulo Fonseca.

Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (59′ Muriel); Ilicic (59′ Pasalic), Zapata (73′ Toloi). All: Gian Piero Gasperini.

Ammonizioni: Calafiori, Villar, Gosens

Espulsioni: 69′ Gosens, 95° Ibanez