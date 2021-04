Il duo comico siciliano Ficarra e Picone approda sulla piattaforma streaming Netflix: ecco tutte le novità sul loro nuovo progetto

Dopo aver lasciato il timone di Striscia la Notizia, Ficarra e Picone approdano su Netflix. Il duo comico sarà protagonista della nuova fiction targata Netflix, intitolata Incastrati. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella loro città natale, Palermo. Dopo aver lavorato per quasi 25 anni insieme, eccoli coinvolti in un nuovo progetto: la nuova serie Incastrati sarà prodotta in collaborazione con la Tramp Limited Srl, società con cui il duo ha già realizzato diversi lungometraggi per il cinema, tra cui Il primo Natale nel 2019. Non si sa ancora nulla sulla sceneggiatura, o sui possibili casting. Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe alla ricerca di giovani attrici.

Secondo quanto riportato dall’edizione locale de “La Repubblica”, le riprese stanno per cominciare: il prossimo 26 aprile si batterà il primo ciak al chiuso, seguite da altre scene girate all’aria aperta, nella città di Palermo, nella prima metà di maggio. Alla fotografia ci penserà il regista Daniele Ciprì, anche lui palermitano.

La nuova serie Netflix sarà (ovviamente) una commedia. Mai scontata, sempre esilarante. Non possiamo che aspettarci queste qualità dall’ennesimo lavoro di Ficarra e Picone.