Megan Montaner da “Il Segreto” a Netflix, ma non è la sola: nuove produzioni tra serie tv e reality spagnole arriveranno sulla nota piattaforma

Netflix si prepara ad accogliere nuove produzioni spagnole e questa volta tra i protagonisti anche Megan Montaner, Pepa de Il Segreto e Georgina Rodriguez. In particolare, oltre a La Casa di Carta che arriverà con la stagione conclusiva ed Elité he approderà il prossimo 18 giugno, in programma ci sono anche altre serie tv e alcuni reality. Insomma, la Spagna si prepara ad intrattenere i numerosi abbonati appassionati delle storie iberiche con progetti ambiziosi, di diverso genere, che puntano a diventare dei veri e propri successi mainstream.

Le serie tv

Tra le serie tv tutte nuove ci sarà Intimidad che avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura Sarmiento, la storia ruoterà intorno ad una donna in carriera. Impegnata in politica, la protagonista verrà travolta da uno scandalo quando un suo sex tape finirà in rete. Da quel momento in poi non riuscirà più a separare la sua vita privata da quella professionale. La serie, quindi, si pone anche in chiave critica, esplorando le terribili conseguenze che travolgono una donna quando uno entra nell’occhio del ciclone tra critiche e giudizi.

Per chi ama il thriller ariveranno i 6 episodi di Baruca, ideata da Victor Sierra e diretta da Oscar Pedraza di Sky Rojo, la cui seconda stagione è in programma da 23 luglio. La serie si svolge in un istituto di detenzione psichiatrico dove un gruppo di uomini armati farà irruzione per catturare un serial killer.

Infine, nonostante la censura turca, per via della presenza di un personaggio omosessuale, che ha portato alla sua cancellazione, la serie If Only avrà una versione spagnola. Intitolata Si Lo Hubiera Sabido, la serie vedrà protagonista della storia Megan Montaner, la Pepa Balmes de “Il Segreto”. Interpreterà Emma, una donna che, arrivata ai trent’anni, avrà la possibilità di tornare indietro nel tempo per cercare di slegarsi dalle costrizioni a cui è stata sottoposta per tutta la vita. Tra gli sceneggiatori ci sarà anche Ece Yorenc, ideatrice del progetto turco che non ha visto la luce.

I Reality e due film

Tra i reality arriverà sulla Netflix Amor Con Fianza, presentato da Monica Naranjo (ex conduttrice della versione iberica di Temptation Island). Nel gioco sei coppie verranno portate in una paese esotico e metteranno alla prova la loro relazione. A rendere le cose più accattivanti ci sarà un’applicazione tecnologica in grado di scovare le menzogne dette da ciascuno dei partner. Come? Partendo dall’espressione dei loro occhi. Soltanto una coppia riuscirà così a portare a casa il premio finale.

Georgina Rodriguez, influencer, modella e compagna di Cristiano Ronaldo, presenterà Georgina, reality show dove mostrerà tutti gli aspetti della sua vita professionale e privata. Pe tutti i suoi followers svelerà in che modo è strutturata la sua quotidianità, soprattutto quando è lontana da Instagram.

Due i film: il thriller A Traves De Mi Ventana, incentrato sulla storia di una donna ossessionata dal suo vicino, e la commedia Eres Tu, dove un 16enne, durante il suo primo bacio, capirà di possedere un potere speciale, ovvero può vedere il futuro di ogni sua relazione. Una situazione che la metterà di molto in difficoltà quando bacerà la ragazza del suo migliore amico.