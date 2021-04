E’ morta a soli 52 anni l’attrice britannica Helen McCrory: era protagonista in Peaky Blinders ed Harry Potter

Ci ha lasciato la pluripremiata attrice Helen McCrory: aveva solo 52 anni. A dare la notizia della nota attrice britannica il marito, l’attore Damian Lewis con un annuncio su Twitter. Lascia inoltre due figli adolescenti, Manon e Gulliver nati nel 2006 e nel 2007 dal matrimonio con Damina Lewis avvenuto il 4 luglio del 2007. Nel messaggio si legge: “Ho il cuore spezzato nell’annunciarci che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la mia bellissima e coraggiosa moglie Helen McCrory è morta pacificamente a casa, sostenuta dall’affetto di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Ha acceso così b giustamente. Va’ adesso, Piccola, in cielo e grazie”.

Potrebbe interessarti:

Non ce l’ha fatta quindi a vincere la sua battaglia contro il cancro, lasciando un profondo vuoto anche nel cuore di quanti l’hanno amata nelle sue interpretazioni. E’ nota soprattutto per alcuni suoi ruoli televisivi, primo fra i quali quello Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter, e quello di Polly Gray nella serie televisiva Peaky Blinders. Nella sua carriera ha interpretato Cherie Blaire nei film The Queen con Helen Mirren, e I Due Presidenti. Ha partecipato alla serie Life insieme al marito, mentre nel 2011 è stata diretta da Martin Scorsese in Hugo Cabret.