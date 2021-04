Elite 4 sta per sbarcare su Netflix con una nuova attesa stagione: ecco tutte le anticipazioni sul teen drama spagnolo

Elite 4 sta per sbarcare su Netflix. In queste ore è stata annunciata la data d’uscita del teen drama spagnolo giunto alla quarta stagione. Il debutto sulla piattaforma è fissato per il prossimo 18 giugno, come svela un video condiviso dal colosso dello streaming via social.

Potrebbe interessarti:

Il cast di Elite 4 tra addii e nuovi ingressi

Il cast del mystery drama spagnolo sarà parzialmente rinnovato. Alla fine della terza stagione, intatti, hanno lasciato la scuola vari personaggi. Non ritroveremo, pertanto, Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia) e Jorge López (Valerio). Torneranno, in compenso: Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Claudia Salas (Rebeca), Arón Piper (Ander), Omar Shanaa (Omar) e Georgina Amorós (Cayetana).

Tra i new entry, figurano: Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. Pol Granch ha trionfato nella terza edizione di X Factor in Spagna, nella squadra capitanata da Laura Pausini. Carla Diaz, invece, ha fatto parte de La Caccia – Monteperdido trasmessa in Italia da Canale 5.

Trama

La serie è ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas, frequentato dai ragazzi delle più benestanti famiglie spagnole. Ogni stagione è incentrata su un crimine (un omicidio, una scomparsa e un altro omicidio) e ripercorre le tappe che hanno preceduto la vicenda di cronaca nera.

La quinta stagione

Intanto, nei giorni scorsi i fan di Elite hanno ricevuto una bellissima notizia: la serie è stata rinnovata per una quinta stagione. Su quest’ultima, al momento, non abbiamo ancora molti dettagli. Ciò che è sicuro è l’ingresso di nuovi attori nel cast, ovvero l’argentina Valentina Zenere (Cable Girls) e il brasiliano André Lamoglia (Juacas).