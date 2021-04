Su HBO MAX arriva la speciale reunion di Friends, una delle serie che si è guadagnata un posto indelebile all’interno della storia televisiva statunitense e non solo

Era il Settembre del 2004 quando, per l’ultima volta, il pubblico si preparava a salutare quei sei amici di New York dopo averli seguiti per ben 10 stagioni nello loro avventure, delusioni sentimentali, nuovi impieghi e lavori fallimentari. Col tempo, Friends è diventata un vero e proprio cult televisivo, tanto da poterla considerare come la sitcom più famosa della storia (!). Un fenomeno che ha trasformato Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey in icone della cultura pop, regalando a quest’ultima una sconfinata serie di gang (“We were on a break” o “How you Doin?” ricordano nulla?) e situazioni a volte comiche a volte commoventi, che ancora oggi tengono incollate allo schermo vecchie e nuove generazioni.

Situazioni, personaggi e ambienti scolpiti nell’immaginario collettivo. Tutti una volta abbiamo sognato di poter stare anche solo per poche ore nell’appartamento di Monica Geller, un’ulteriore protagonista della serie; o di sorseggiare un caffè al Central Perk, il rifugio in cui i sei Friends si ritrovavano a discutere, ridere, affrontare problemi e festeggiare nuovi traguardi. Per la gioia di milioni di spettatori, Friends sta per tornare!.

Giusto ieri si sono concluse le riprese della Friends: The Reunion, uno speciale reunion con i membri del cast. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc si ritroveranno nello storico set televisivo di casa Warner Bros a Burbank in California. Non sono stati ancora rivelati ulteriori dettagli, anche se è stato già confermato che non si tratterà di un vero e proprio sequel; ma sarà semplicemente un incontro dove gli attori racconteranno della loro esperienza, dei loro ricordi e sensazioni riguardo alla serie. La regia sarà di Ben Winston e, tra le altre cose, è previsto il ritorno degli autori David Crane e Marta Kauffman. Nonostante la loro presenza, non vi è stato nessun tipo di copione. Lo speciale sarà quindi completamente improvvisato.

Le riprese sarebbero dovute partire già lo scorso anno ma, a causa della pandemia, sono state rimandate di continuo. Ed ecco che l’attesa è finalmente finita. A dare la notizia è stato proprio l’account Instagram ufficiale della serie che ha pubblicato una foto con una didascalia che ha mandato tutti i fan in visibilio: È fatta! Potremmo ESSERE più eccitati?! Friends: The Reunion sta arrivando su Hbomax. #Friendsreunion.

Friends: The Reunion andrà in onda su HBO MAX che, al suo debutto lo scorso anno, aveva puntato proprio sul questo speciale per entrare nel competitivo campo dei servizi di streaming. A differenza di altre reunion di celebri saghe e serie tv che si sono svolte tramite videochiamata Zoom, il cast di Friends insisteva sulla necessità di stare tutti insieme nella stessa stanza con un pubblico, quando i tempi lo avrebbero permesso.

In un’intervista, Lisa Kudrow aveva dichiarato: “Non siamo mai stati tutti nella stessa stanza di fronte ad altre persone. Il punto centrale è stare nella stessa stanza. E questo non è cambiato. Anche David Schwimmer ha spiegato che la cosa veramente incredibile sarà il ritrovarsi proprio lì, su quel set, nello stesso luogo dove è iniziato tutto.

Al momento, non si sa quando Friends: The Reunion sarà disponibile in Italia, visto che HBO MAX è al momento disponibile solo in America. Nel frattempo, noi attendiamo speranzosi