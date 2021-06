La modella e showgirl croata Ema Kovac, ha presentato la sua prima linea di costumi da bagno, “Ambìnca”: parata di stelle a Ponte Milvio

In tempo per il solstizio d’estate, Ema Kovac ha presentato la sua prima linea di costumi da bagno.

Ambìnca, questo il nome della collezione, si rivolge a donne giovanili (un concetto che nulla ha a che vedere con l’età dell’acquirente) alternando costumi interi a due pezzi, pensati per ogni occasione di socialità offerta dalla vita in spiaggia. I modelli casual sono dunque perfetti per lunghe giornate sulla battigia, quelli luxury rappresentano il tocco di classe per una festa di mezza estate di fronte ad un falò e sotto le stelle.

Colorati e freschi Ema Kovac, ex concorrente di “Pechino Express” su Rai Due con il sogno di sfondare nel mondo del cinema, ha presentato i suoi costumi nell’iconico store Niki Nika di Ponte Milvio a Roma salutata dall’affetto di amici e colleghi: tra gli altri(e oltre al suo agente Alex Pacifico), gli ex gieffini Matilde Brandi e Mario Ermito, l’attrice Ariadna Romero (vista al fianco di Leonardo Pieraccioni nel film del 2011 Finalmente la felicità) e il rapper capitolino China (al secolo Simone Costantini). La collezione Ambìnca è disponibile anche sui social a questo link.