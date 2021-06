Coinvolti nell’incidente sull’autostrada A1 un’auto, un camion e un’autocisterna che ha preso fuoco, si registrano purtroppo due vittime

Autostrada A1 chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e due camion. Uno di questi ha preso fuoco, al km 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti per chilometri. Le due vittime dell’incidente stradale sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna. I veicolo sono stati coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118. L’ autocisterna si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona.

La riapertura dell’A1

Riaperta al transito una corsia in direzione sud del tratto della A1 Fiorenzuola-Piacenza sud, chiusa stamane in seguito dell’incidente che ha coinvolto l’auto e i due camion. Lo fa sapere una nota di Autostrade per l’Italia, che alle 14 afferma che l’apertura di varchi nello spartitraffico ha consentito agli automobilisti bloccati l’inversione di marcia e l’allontanamento in sicurezza dal luogo dell’incidente.