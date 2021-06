Mount e Chilwell saranno in isolamento fino al 28 giugno, seppur siano negativi ai tamponi. Quali scelte farà Southgate per sostituirli?

Mason Mount e Ben Chilwell saranno in isolamento. A comunicarlo è la Nazionale inglese tramite i propri canali ufficiali. I due calciatori non giocheranno il match di questa sera contro la Repubblica Ceca, valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro2020.

Mount e Chilwell resteranno in isolamento fino al 28 giugno (compreso) perché al termine della sfida con la Scozia venerdì scorso avevano a lungo chiacchierato con Billy Gilmour (risultato poi positivo al Covid-19). I due atleti dell’Inghilterra sono in realtà risultati negativi sia ad un tampone effettuato domenica, sia ad un ulteriore test a cui si sono sottoposti ieri.

Nonostante ciò la decisione presa è quella di farli allenare individualmente al centro sportivo del Tottenham, sperando che riescano a rientrare per gli ottavi di finale. La loro presenza alla prima partita della fase ad eliminazione, infatti, non è scontata. Questo perché qualora l’Inghilterra non dovesse battere i cechi questa sera a Wembley, chiudendo così al secondo posto del girone, giocherebbe gli ottavi proprio lunedì 28 giugno.

Intanto questa sera Southgate dovrà trovare delle alternative per la partita contro la Repubblica Ceca. I dubbi riguardano specialmente Mount, che è un titolare dei Tre Leoni. Il ct dell’Inghilterra potrebbe pensare di passare al 4-3-3 schierando Bellingham. In alternativa potrebbe scegliere Grealish, mantenendo il 4-2-3-1 ma con un assetto particolarmente offensivo.