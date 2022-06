Toca: ecco il testo del nuovo singolo di Aka7even con Guè

Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro per le prime date del suo tour, Aka7even è tornato con un nuovo singolo che ci farà ballare tutta l’estate. Il brano “Toca“, in collaborazione con Guè – uno dei pasi massimi della scena rap italiana – è stato presentato in anteprima durante l’ultima data live al Fabrique di Milano.

“Toca“, con il suo sound, ci accompagnerà nelle notti più calde di questa estate 2022. La performance è stata ben accolta dal club milanese, che ha potuto assistere dal vivo a un’esibizione che ha pochi confronti in Italia, con cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli.

Dopo il successo di queste prime date live, Aka7even ha annunciato il Summer Tour 2022 che dal 9 luglio lo porterà in giro per tutta Italia: ecco il calendario.

Summer Tour – Aka7even

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

17 LUGLIO – ARENA TEATRO MAGGIORE – VERBANIA NUOVA DATA

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE) – ingresso gratuito

27 LUGLIO – PIAN DI NAVE – SANREMO (IM) NUOVA DATA

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC) – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM) – ingresso gratuito

12 AGOSTO 2022 – ADRANO SUMMER FESTIVAL @ Arena dell’etna – ADRANO (CT) NUOVA DATA

14 AGOSTO – STADIO DEL BASEBALL “ROBERTO JANNELLA” – GROSSETO NUOVA DATA – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU) – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS) – ingresso gratuito

Testo

Prendi le tue amiche in centro

stasera c’è una festa non la puoi perdere

Non fermare il movimento è un ritmo che ti prende e che ti porta da me

Rit. Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn (x2)

E non vogliamo più restare soli

c’è una festa che mi aspetta

mamma dimmi che vado di fretta

non si canta più dalla finestra

e lo sai perché mi batte il corazón?

ho visto la mia tipa fare raggae-raggaeton

lo sai mamá innamorato son

ho visto tutto il mondo fare

Rit.

Sei troppo hot

sei la sensazione del blocco

un gran tocco

quindi se mi tocchi anche io ti tocco

hasta bajo, vai sotto

ti sbottono un botto

ma vacci piano col coco

vedo a raggi x attraverso il cartier

vedo che il tuo corpo è meglio

di tutto quanto il quartiere

cosa aspetti molla questo tipo qua

e voliamo first class

babe in Bogotà

dalla bocca passo al collo

per la pancia fino all’inguine

stai senza pensieri

la mia carta non ha limite

dalla collana i diamanti

sembrano ridere

prendi sta chiamata

sono agevole per dirti che

Rit.