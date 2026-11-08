Fuori dal Coro l’8 novembre 2026: Giordano su Rete 4, Fazio sul Nove e Report su Rai 3

di Redazione ZON

In sintesi. Fuori dal Coro, il talk show di Rete 4 ideato e condotto da Mario Giordano, torna in prima serata su Rete 4 domenica 8 novembre 2026. Lo stesso 8 novembre 2026 vanno in onda anche Che Tempo Che Fa sul Nove dalle 19.30 e Report su Rai 3 dalle 20.30.

I punti chiave Fuori dal Coro va in onda domenica 8 novembre 2026 in prima serata su Rete 4, con la conduzione di Mario Giordano.

Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, va in onda l’8 novembre 2026 sul Nove dalle 19.30.

Report va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 3 dalle 20.30, condotto da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale.

Che Tempo Che Fa ospita l’8 novembre 2026 quattro nomi principali: Matteo Zuppi, Valentino Rossi, Gianna Nannini e Vanessa Scalera.

Report presenta l’8 novembre 2026 almeno quattro inchieste: «Piste e depistaggi», la plastica in mare, gli «influencer del degrado» nella metropolitana di Roma e il commercio dei tartufi.

Attenzione: spoiler. Domenica 8 novembre 2026 Fuori dal Coro torna in prima serata su Rete 4, con la conduzione di Mario Giordano.

Che cos’è Fuori dal Coro e chi lo conduce

Fuori dal Coro è un talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che ne è anche l’ideatore. Giordano modera il dibattito in uno studio dove, settimana dopo settimana, si affrontano i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a vari ospiti.

Di quali temi si è occupato il programma nelle ultime domeniche

Per la puntata del 1 novembre 2026 i temi annunciati comprendevano gli scontri nelle piazze e nei cortei, la Commissione Covid, l’emergenza sanitaria, gli agricoltori in protesta e le proteste per il carovita.

Per la puntata del 25 ottobre 2026 le anticipazioni parlavano di un’inchiesta: la redazione di Giordano si è infiltrata in una riunione del Movimento 17 ottobre. Il servizio indaga su chi sono le persone che ne fanno parte e su come si preparano alla guerriglia nelle piazze italiane.

Che cosa c’è in tv stasera sugli altri canali

Nella serata dell’8 novembre 2026 Fuori dal Coro si trova a confronto con altri due programmi di approfondimento e intrattenimento, ciascuno su una rete diversa.

Programma Canale Orario Conduzione Fuori dal Coro Rete 4 Prima serata Mario Giordano Che Tempo Che Fa Nove Dalle 19.30 Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck Report Rai 3 Dalle 20.30 Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale

Che Tempo Che Fa ospita l’8 novembre 2026 il cardinale Matteo Zuppi, il pilota Valentino Rossi, la cantante Gianna Nannini e l’attrice Vanessa Scalera. In studio sono attesi anche Corrado Formigli, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Mara Maionchi, Orietta Berti, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala.

Report riparte l’8 novembre 2026 con la nuova guida di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Tra le inchieste c’è «Piste e depistaggi» di Daniele Autieri, che parte dal depistaggio di Valter Lavitola e da una delle piste seguite dalla Procura di Roma sugli attentatori di Sigfrido Ranucci. Secondo l’anticipazione del programma, la storia attraversa anche la Campania.

Le altre inchieste di Report riguardano la plastica che finisce in mare, a quattro anni dalla legge Salvamare del 2022, i cosiddetti «influencer del degrado» nella metropolitana di Roma e il commercio dei tartufi.