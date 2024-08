Fuorni, il tentato furto sventato dal pronto intervento delle forze dell’ordine

di Redazione ZON

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 4 del mattino, un gruppo di ignoti ha tentato un furto in una nota attività commerciale situata in via delle Calabrie, nella zona di Fuorni. I malviventi sono riusciti a introdursi all’interno del negozio rompendo un vetro, che hanno poi cercato di nascondere con l’auto del titolare.

Fortunatamente, il tempestivo intervento delle pattuglie Ivri Sicuritalia e delle volanti del 113 ha evitato che la situazione degenerasse. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare sia il denaro che la refurtiva appena sottratti, mettendo fine al tentato furto.

La dinamica dell’accaduto è stata interamente catturata dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. Le registrazioni sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dei responsabili e fare piena luce sull’episodio.

Fonte: SalernoToday