Furgone in fiamme sull’A2: traffico in tilt

di Rita Milione

Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 in direzione sud dopo l’uscita di Vietri sul Mare, dove un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a fuoco. Il traffico ha registrato importanti rallentamenti.

Sul posto, velocemente, sono giunti i Vigili del Fuoco che si sono messi al lavoro per estinguere l’incendio. Inoltre, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia per effettuare i rilievi del caso. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento.