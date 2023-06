Mercato San Severino, fatto intervento innovativo al “Fucito”

di Antonio Jr. Orrico

Un intervento che potrebbe aprire nuovi scenari, del tutto innovativi e insperati, nei confronti della medicina. A Mercato San Severino, all’Ospedale “G. Fucito“, il direttore del reparto di Endoscopia, Attilio Maurano, ha effettuato per la prima volta un intervento senza precedenti. Una paziente 90enne di Marcianise con diagnosi di tumore pancreatico ed invasione duodenale ha ricevuto un trattamento altamente innovativo.

Per non ostruire più parte della bile e dell’intestino, l’alternativa è stata quella di ricorrere alla guida ecografica endoscopica, escludendo quindi un’invasiva e non opportuna operazione chirurgica. Il tumore ostruiva la via della bile e la prima parte dell’intestino e di conseguenza era impossibile agire secondo le tecniche tradizionali. I medici di Mercato San Severino hanno introdotto lo strumento dalla bocca, quindi hanno provveduto ad individuare dall’alto il punto della via biliare e della parete del duodeno da poter pungere.

In seguito, tramite una protesi ad “ombrellino”, le due strade sono state unite e collegate. L’obiettivo è che la via biliare fosse disostruita, agevolando il drenaggio di quest’ultima direttamente nell’intestino, ed evitando così problemi di ittero. Questa tecnica, oltre ad aver scongiurato l’operazione chirurgica ad una paziente in età avanzata, ha allontanato la possibilità di un drenaggio esterno, e tutte le complicazioni che ne derivano.

Il direttore generale del “Ruggi“, Vincenzo D’Amato, si complimenta con il dottore Attilio Maurano e la sua equipe medica, costituita dai dottori Mariano Sica, Claudio Zulli, Mario Gagliardi, Michele Fusco e Carmelina Abbatiello, per la professionalità e l’eccellenza che continuamente dimostrano. L’intervento è apprezzato dunque anche da colleghi illustri.