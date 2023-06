Libero Mail e Virgilio Mail ancora in down: ecco il motivo

di Rita Milione

Oggi, lunedì 19 giugno, i due servizi di posta elettronica di ItaliaOnline, Libero Mail e Virgilio Mail, non funzionano ancora del tutto. Anche se la mattina di domenica 18 giugno sembrava che i problemi fossero in risoluzione dopo che il provider aveva inviato un comunicato per tranquillizzare i suoi clienti.

Secondo il portale Downdetector le prime segnalazioni questa mattina sono arrivate verso le 5.44 di mattina, verosimilmente quando gli utenti cominciavano a fare accesso alle loro caselle di posta. Il disservizio è cominciato mercoledì 14 giugno.

Secondo le ricostruzioni fornita da ItaliaOnline, i primi problemi per Libero Mail e Virgilio Mail sono cominciati a seguito di un’intervento di manutenzione. In una nota diffusa il 15 giugno ItaliaOnline ha spiegato che questo intervento ha compromesso la stabilità della struttura:

“Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail e Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio”.

“Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83905521.