Cina-Usa: “Nessun compromesso su Taiwan”

di Rita Milione

La Cina non farà “alcun compromesso” su Taiwan: lo ha detto il responsabile degli Esteri del Partito Comunista Cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken durante il loro colloquio a Pechino: lo riportano i media statali cinesi.

“Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni”, ha detto Wang, come riporta l’emittente statale Cctv, aggiungendo: “Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l’integrità

territoriale della Cina e opporsi chiaramente all’indipendenza di Taiwan”.

“Il mantenimento dell’unità nazionale è sempre al centro degli interessi fondamentali della Cina e su questo tema la Cina non farà compromessi o concessioni», ha detto Wang a Blinken, che è attualmente in visita a Pechino, aggiungendo che Cina e Usa devono scegliere tra cooperazione o conflitto. È necessario fare una scelta tra dialogo e confronto, cooperazione e conflitto”, ha detto Wang a Blinken, secondo un servizio della televisione di stato cinese CCT.

Blinken è il primo segretario di Stato americano a recarsi in Cina in quasi cinque anni. Arrivato ieri a Pechino, ha incontrato per la prima volta il suo omologo cinese Qin Gang, con il quale ha avuto colloqui “franchi, sostanziali e costruttivi”, secondo il Dipartimento di Stato americano.